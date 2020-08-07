Минск, 7 августа 2020, 17:03 — REGNUM Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сегодня, 7 августа, посетил Белорусскую атомную электростанцию в Островеце, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
Посещение объекта связано с началом загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока. Комментируя это событие, Мезенцев сказал:
Российский дипломат призвал оставить в прошлом споры и недопонимание и вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости в случае возникновения каких-то спорных моментов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва, являющаяся противником строительства БелАЭС, уже выступила с угрозами.
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