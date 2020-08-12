Нью-Йорк, США, , 20:25 — REGNUM Акции Moderna на Уолл-стрит выросли более чем на 5% после сообщения о сделке по поставке вакцины против коронавируса с правительством США, 12 августа сообщает агентство Reuters.

Сделка между Moderna и американским правительством оценивается в $1,5 млрд, компания должна поставить 100 млн доз вакцин — если и когда они пройдут испытания и будут произведены в достаточном количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая прошла все испытания и доказала свою безопасность.

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