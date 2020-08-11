Москва, , 11:35 — REGNUM В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, заявил 11 августа президент РФ Владимир Путин.

«Вакцинация от коронавируса в РФ должна проводиться исключительно добровольно», — заявил глава государства на совещании по подготовке к учебному году.

Ранее Россия подала заявку на тендер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина от коронавируса должна быть зарегистрирована в России в течение десяти дней. Таким образом, российская вакцина может стать первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19.

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