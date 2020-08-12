Москва, , 13:00 — REGNUM После локального падения нефть марки Brent снова начала расти. Котировки вернулись в район уровня $45 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«То есть дальнейшего развития волны снижения котировок не произошло, а это значит, что сценарий роста все еще актуален. В рамках мартовского восходящего тренда ожидается постепенный возврат цены выше уровня $46,23 за баррель.

Сегодня нефть растет на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за прошедшую неделю. Согласно данным API, запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей.

Статистика дает повод рассчитывать на то, что данные от Минэнерго, которые будут опубликованы сегодня также подтвердят снижение запасов.

Поддержку нефтяному рынку оказало решение президента США Дональда Трампа подписать указы о новых мерах государственной помощи для американских домохозяйств.

А также появилась уверенность в том, что Конгресс все-таки в достаточно короткие сроки согласует новые меры поддержки более чем на $1 трлн.

При этом участники рынка продолжают игнорировать значительное ухудшение отношений между США и Китаем. 10 августа Китай объявил о введении санкций в отношении 11 американских граждан, включая отдельных чиновников.

Это стало ответом на аналогичные действия США. На прошлой неделе Штаты ввели санкции в отношении чиновников из Гонконга и материкового Китая», — пояснил эксперт.

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