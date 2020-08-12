Москва, , 10:11 — REGNUM Нефть марки Brent 11 августа попыталась вырасти, но во второй половине дня привлекла фиксацию прибыли и в итоге подешевела, снова закрывшись ниже важного уровня $45 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 12 августа, на утренних торгах котировки в очередной раз тестируют эту отметку, отыгрывая вчерашние потери. По большому счету ситуация на рынке черного золота не меняется.

Попытки роста сменяются откатами, уверенного бычьего импульса рынок не получает, но и от более глубокого падения воздерживается. Котировки продолжают метаться в пределах узкого диапазона, осциллируя вокруг отметки $45 на фоне воздействия противодействующих факторов.

Текущее возобновление бычьего уклона обусловлено реакцией на отчет Американского института нефти, который отразил падение запасов сырой нефти на 4,4 млн баррелей, тогда как запасы бензина сократились на 1,3 млн, а дистиллятов — на 2,9 млн.

Несмотря на то, что снижение запасов черного золота замедлилось по сравнению с последними предыдущими неделями, сам факт сохранения тенденции уже позитивен для рынка.

При этом потенциал роста Brent остается ограниченным. Рисковые активы снова не в почете, о чем говорит отступление азиатских фондовых площадок после роста Уолл-стрит.

До конца дня настрой фьючерсов может определить официальный отчет минэнерго США по запасам и добыче нефти. Откровенно бычий релиз может обусловить дневное закрытие над уровнем $45», — полагает эксперт.

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