Москва, 10 августа 2020, 14:33 — REGNUM Дилер BMW Group в России — Группа компаний «АВТОДОМ» расширила дилерскую сеть компании. Об этом сообщается на официальном сайте автокомпании.
«Произошло объединение с дилерским центром «Адванс», — говорится в сообщении.
«Адванс» ранее входил в состав холдинга «АвтоСпецЦентр», который теперь продолжит работу под названием «АВТОDOM Внуково».
Причиной сделки между компаниями стала сложная экономическая ситуация на российском авторынке в текущем году. Целью объединения активов является стабилизация деятельности обоих дилеров.
Напомним, Группа компаний «АВТОДОМ» является представителем 10 марок: BMW, Audi, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Smart и Volvo. Кроме того, компания продаёт мотоциклы марок BMW Motorrad и Ducatti.
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