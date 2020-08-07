Бишкек, , 13:47 — REGNUM В январе — июле 2020 года фонд обязательного медстрахования Киргизии выделил более 7,03 млрд сомов (6,7 млрд рублей) организациям здравоохранения республики. Об этом на брифинге заявила председатель ФОМС Эльнура Боронбаева.

По ее словам, большая часть этих денег, а именно 4 млрд 779,3 млн сомов (4 млрд 554 млн рублей), предоставлена для оплаты труда медицинских работников. Еще 1 млрд 405,1 млн сомов (около 1 млрд 339 млн сомов) выделен на приобретение лекарств и средств индивидуальной защиты.

Боронбаева отметила, что остальные деньги направлены на закупку оборудования и продовольствия, оплату коммунальных и транспортных услуг, а также на другие нужды.

Также глава фонда сообщила, что ФОМС планирует выделить медицинским организациям Киргизии дополнительные 250 млн сомов (238 млн рублей) на приобретение защитных костюмов, респираторов и медицинских масок.