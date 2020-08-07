Москва, , 10:09 — REGNUM Сегодня, 7 августа, можно ожидать негативного открытия внутреннего валютного рынка. Курсы евро и доллара начнут сессию с разрыва вверх на фоне ослабления склонности к риску у валют стран с развивающейся экономикой. В течение дня характер торгов примет нейтральный характер в ожидании статистики с американского рынка труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Обнадеживающие итоги способны вдохновить оптимистов в рубле на продолжение коррекции с выходом на новые локальные минимумы ниже 72,60 руб. по доллару и 86,00 руб. по евро.

Разочаровывающая статистика, напротив, может отложить подобную инициативу на более поздний срок — серьезным образом возрастут шансы продолжения растущего импульса с обновлением 74,50 руб. по доллару и возвратом 88,00 руб. по евро.

В настоящий момент оба сценария представляются равноценными, а статистика из США, носящая ключевой характер, не поддается корректному прогнозированию. Накануне заявки на получение пособий по безработице неожиданно понизились до 1,186 млн с 1,415 млн после 1,434 млн неделей ранее.

Президент Трамп неоднократно подчеркнул, что ждет сегодня отличных данных (нельзя исключать обладание им инсайда). С другой стороны, до этого оказались провальными цифры по найму в частном секторе — по данным ADP, в июле было создано всего 167 тыс. рабочих мест при прогнозе в 1,5 млн и значении за июнь в 2,37 млн.

Отчет по занятости в США может задать настроения на весь август, так как он точно отражает ситуацию с финансовым положением американцев, чьи расходы определяют 70% крупнейшего ВВП на планете.

Несмотря на ожидаемое ослабление в начале сессии, рублю удалось стабилизировать ситуацию на текущей неделе и перевести ее в более сбалансированное состояние. Эффект от конвертации нерезидентами полученных дивидендов по российским акциям, который завершится к концу недели, был нейтрализован максимальным за 1,5 месяца размещением ОФЗ на 93,6 млрд рублей, чему могли поспособствовать в том числе и зарубежные инвесторы.

Минфин предложил устраивающую рынок премию, что может возродить интерес к рублевым гособлигациям. Из доклада о денежно-кредитной политики ЦБ следует, что сентябрьским понижением ключевой ставки на 25 б. п. он может все-таки не ограничиться.

Регулятор отметил, что удар от пандемии коронавирусной инфекции задержит возврат инфляции к целевому уровню в 4,0% к концу 2021 года, что обусловит необходимость сохранения стимулирующей политики и не исключит понижение значения нейтральной ставки. Иными словами, после сентябрьского понижения ставки в 25 б. п. останется зазор для нового смягчения.

Среднесрочные перспективы выглядят тем не менее неуверенными из-за рисков ухудшения настроений на глобальных рынках в преддверии выборов президента США в ноябре, усугубления отношений между США и Китаем и замедления темпов восстановления мировой экономики из-за роста числа зараженных коронавирусом.

Сдерживать потенциально возможное укрепление рубля будет ухудшение платежного баланса, а также угроза санкций», — пояснил эксперт.

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