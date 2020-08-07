Москва, , 08:05 — REGNUM Торги по рублевым парам 6 августа завершились ростом. Рубль начал день с ослабления к иностранным валютам и завершил в отрицательной области, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,55%, до 73,28 руб., евро/рубль — на на 0,68%, до 87,02 руб., фунт/рубль — на 0,79%, до 96,08 руб.

Учитывая, что торги по нефти проходили в узком диапазоне, то негативное влияние на валюты развивающихся стран оказывала турецкая лира. Доллар подорожал на 4% до 7,30 турецких лир.

Сегодня, 7 августа, внимание инвесторов будет приковано к данным по безработице в США за июль, а также результатам переговоров в Конгрессе относительно новых мер стимулирования американской экономики. Ожидается, что законодатели смогут договориться о новой программе помощи экономике.

Уменьшение спроса на рисковые активы также было обусловлено продолжающимся конфликтом между США и Китаем. Сенат Конгресса США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий федеральным госслужащим скачивать и использовать китайское приложение TikTok на ведомственных устройствах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая американская компания. В китайском МИД в недоумении от действий США.

Российская валюта неплохо стоит для укрепления, но в преддверии выходных её укрепление может перенестись на следующую неделю. Закрытие ожидается около уровня 73 руб.

Читайте также: Рубль оказался в подвешенном состоянии