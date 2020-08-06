Москва, , 11:36 — REGNUM В июле 2020 года дилеры китайского автопроизводителя Changan продали 653 автомобиля в России — в четыре раза больше, чем в июле 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Changan Motors Rus.

В сообщении говорится, что по итогам шести месяцев текущего года продажи моделей Changan также выросли в четыре раза, до 2887 автомобилей.

Июльским лидером продаж среди автомобилей Changan в РФ стала модель Changan CS35 PLUS. За месяц этот кроссовер приобрели 200 автолюбителей.

На втором месте разместился внедорожник CS75FL. Российским дилерам удалось реализовать 180 экземпляров этого авто. Тройку лидеров замыкает модель CS55 с результатом 160 проданных единиц.

«Интерес к китайским автомобилям и, в частности, к автомобилям Changan среди российских потребителей растет постоянно, что отражают наши показатели продаж», — приводит слова директора по продажам и развитию Changan Motors Rus Александра Кулагина пресс-служба марки.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии нынешнего года дилеры в России реализовали в общей сложности 18,3 тыс. новых авто китайских марок, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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