Москва, , 15:45 — REGNUM На российском авторынке подорожали кроссоверы Changan CS75 FL и CS35 Plus. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Кроссовер Changan CS75 FL подорожал на 50 тысяч рублей. Цены на переднеприводную модель этого кроссовера теперь начинаются от 1 499 900 рублей, а на полноприводную — от 1 679 900 рублей. Стоимость самой дорогой модификации CS75 FL теперь начинается от 1 729 900 рублей.

Changan CS35 Plus подорожал на 20 тысяч рублей. Начальная версия этой модели продаётся за 1 179 900 рублей, а комплектация с коробкой «автомат» стоит от 1 269 900 рублей.

Ранее стоимость базовой комплектации кроссовера Changan CS75 FL в России варьировалась от 1 449 900 до 1 679 900 рублей.

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