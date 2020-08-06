Москва, , 10:19 — REGNUM Рубль получил определённую поддержку на текущей неделе после резкого снижения в конце июля. Доллар отошёл в середине недели от свежих максимумов в 74,5 руб. ниже 73 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Некоторый позитив для нашей валюты обусловлен общим оптимизмом и усилением настроений склонности к рискам на финансовых рынках. Они связаны с преодолением острой фазы пандемии и постепенным восстановлением экономики в мире.

Это увеличивает и спрос на чёрное золото, сокращая избыточные запасы и повышая нефтяные цены. Котировки Brent поднимаются, находясь на рубежах около $46 за баррель. Психологически важно то, что они превысили уровень $45,40, от которого пошло резкое обрушение котировок в марте 2020 года.

Такие настроения вызывают и общее ослабление доллара на рынке как «защитного» актива. Он теряет и вследствие остающейся высокой заболеваемости коронавирусом в США, проявлений слабости экономики. Всё это снижает курс доллара и к рублю.

С другой стороны, текущим негативом для рубля является объявленное ЦБ уменьшение ежедневных продаж валюты из ФНБ с 7 августа почти в два раза по сравнению с июлем — в среднем до 3,1 млрд руб. с 5,1 млрд руб.

6 августа для курса рубля могут быть относительно важны выходящие данные о потребительской инфляции в России за июль и о международных резервах ЦБ РФ. Но в течение дня он, вероятно, останется в пределах текущего диапазона 72,10−73,50 руб./доллар», — полагает эксперт.

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