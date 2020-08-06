Москва, , 08:10 — REGNUM Рубль 5 августа стал отыгрывать потери с открытия торгов и усилил свои позиции на вечерней сессии с повышением цен на нефть и падением индекса доллара на глобальном рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам торгов рубль укрепился к иностранным валютам. Пара доллар/рубль упала на 0,92%, до 72,88 руб., евро/рубль — на 0,37%, до 86,44 руб., фунт/рубль — на 0,61%, до 95,53 руб.

Цена на нефть марки Brent подросла после публикации отчета минэнерго США, в котором было отражено снижении запасов нефти в стране на 7,3 млн баррелей.

Доллар подешевел на спекуляциях о том, что объем новой программы помощи экономике в США составит 3 трлн долларов. После выхода национального отчета ADP по занятости падение индекса доллара ускорилось.

С другой стороны, данные ISM свидетельствуют о восстановлении экономики США. В июле индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) увеличился до 58,1 пункта по сравнению с 57,1 пункта в июне.

Сегодня, 6 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $45,22. Покупатели смогли пройти сопротивление $45. Теперь им открыта дорога к уровню $50 долларов.

Если сегодня рубль закроется в плюсе против иностранных валют, то пара доллар/рубль двинется к отметке 72 руб.

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