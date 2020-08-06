Москва, , 08:31 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года реализация новых моделей Volkswagen в России сократилась на 16%, до 38 187 единиц. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Среди моделей немецкой марки самым продаваемым авто стал Volkswagen Polo. За отчётный период российским дилерам удалось продать 20 544 такие модели. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте в модельной линейке разместился Volkswagen Tiguan. Их российские автолюбители приобрели в количестве 14 146 экземпляров — на 5,4% больше, чем год назад. Третьим в модельном списке Volkswagen стал внедорожник Touareg с результатом 2243 проданных автомобиля, что на 10,6% меньше уровня продаж прошлого года.

Пятерку лидеров замыкают Volkswagen Teramont (764 ед.; —35,6%) и Volkswagen Passat (397 ед.; —57,5%).

Напомним, по итогам первых шести месяцев текущего года компания Volkswagen понесла убытки в размере 1,019 млрд евро против прибыли в 7,168 млрд евро, полученной годом ранее.

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