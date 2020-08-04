Москва, , 16:25 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Volkswagen на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 57 автомобилей для выкупа их у владельцев и последующей утилизации. Об этом сообщает 4 августа пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобилей Volkswagen моделей Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok и Caddy, изготовленные в период с 2008 по 2018 годы.

«Причиной отзыва транспортных средств является отсутствие детальной документации, подтверждающей их соответствие требованиям действующих технических регламентов, так как автомобили являлись предсерийными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все транспортные средства, подпадающие под данную кампанию, «подлежат отзыву, выкупу у владельцев и последующей утилизации».

Уполномоченные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» намерены проинформировать об этом владельцев авто путём рассылки писем или по телефону.