Москва, , 15:55 — REGNUM Рубль 5 августа движется с повышением в парах с иностранными валютами и тому есть причины, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Нефтерубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Триггером укрепления сегодня является нефть, которая могла бы дорожать на новостях из Бейрута, но по факту поднимается на фоне ожидания каких-то конструктивных комментариев от ОПЕК+.

Доллар США к середине дня спустился до 72,88 руб. и пока остается в нормальном коридоре 72,70−73,95 руб. Евро сполз символически, до 86,36 руб., и закрепляется в пределах 86−88 руб. Все идет ровно так, как должно.

Минфин РФ в новом отчетном периоде готовится продать на внутреннем рынке валюты на 64,9 млрд руб.

Это средние цифры, и рубль на них не реагирует, поскольку давно привык к интервенциям внутри дня», — считает эксперт.

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