Екатеринбург, , 03:28 — REGNUM В деле обанкроченного «Тагил банка», кредиторы которого пожаловались на действия конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» и Центробанка РФ в Европейский суд по правам человека, — новый поворот. Представитель комитета кредиторов потребовала арбитраж Свердловской области признать необоснованным привлечение 24 помощников конкурсного управляющего. Требование суд рассмотрит 3 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Претензии комитета кредиторов арбитраж рассматривает уже год, так как идёт сбор доказательств. Заявитель потребовал «признать незаконными действия конкурсного управляющего, выразившиеся в неуказании сведений о работниках должника в ежемесячных отчётах». Помимо этого, представитель комитета требует признать незаконными действия по привлечению 24 помощников по трудовым договорам и неувольнение работников банка, а также необоснованными траты в размере 17,252 млн рублей на выплату зарплаты. Сделана также попытка идентифицировать всех работников банка.

Напомним, банк, лишившийся лицензии 20 июля 2018 года, был в сентябре того же года обанкрочен, так как стоимости его активов недостаточно для погашения обязательств перед кредиторами. Было введено конкурсное производство и госкорпорация АСВ стала конкурсным управляющим. На 2018 год уральский банк по размеру активов был на 409-м месте в России. Его крупным акционером с долей почти 20% было ООО «Веркон-инвест» (конечный бенефициар — глава правления Лариса Пестова).

На начало июля 2020 года у «Тагил банка» установлены долги перед 439 кредиторами на сумму 1,165 млрд рублей.

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