5 февраля 2020 | Время чтения 7 мин

Бывшие вкладчики разорившихся банков России замерли в ожидании того, чем закончится судебное дело экс-клиентов «Тагилбанка» в Европейском суде по правам человека. В случае положительного вердикта подобный шаг может стать примером для десятков тысяч других пострадавших.

Анастасия Степанова, , 05:53 — REGNUM В банковской сфере России разгорается скандальная ситуация, которая может стать прецедентом для бывших клиентов сотен банков, чья работа закончилась крахом и отзывом лицензий. Клиенты «Тагилбанка», который «лопнул» в 2018 году, направили жалобу на действия ЦБ РФ и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), указав в качестве причин неэффективные траты и непредоставление сведений о расходах в ходе банкротства банка. Госкорпорация выступает в роли конкурсного управляющего, причём не только для «Тагилбанка», но и для сотен других. ИА REGNUM проанализировало, что происходит и с чем связаны претензии.

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О претензиях кредиторов

31 января 2020 года прошло заседание комитета кредиторов АО «Тагилбанк». На нём конкурсный управляющий в лице сотрудника госкорпорации огласил отчёт о своей деятельности и финансовом состоянии банка. Отчёт комитет не принял. Из газеты «Коммерсантъ» позднее стало известно, что к управляющему у бывших клиентов рухнувшего банка есть вопросы и претензии, и настолько, что уже подана жалоба в ЕСПЧ. Ссылаясь на представителя комитета кредиторов Анну Ловкину, газета сообщила, что речь «о нарушении ст. 1 протокола № 1 и ст. 13 Европейской конвенции и лишении кредиторов права получить эффективную защиту в суде».

О разногласиях с конкурсным управляющим комитет кредиторов пожаловался и в российский арбитраж, в котором слушается банкротное дело.

«В материалы дела 15.01.2020 года от представителя собрания (комитета) кредиторов общества «Тагилбанк» Ловкиной Анны Васильевны поступило заявление о разрешении разногласий с конкурсным управляющим общества «Тагилбанк» по вопросу проведения расчетов с кредиторами первой очереди», — отмечается в материалах суда с указанием, что заявление рассмотрят 21 февраля 2020 года.

23 января свердловский арбитраж рассмотрел и другую жалобу от комитета — на действия госкорпорации, выразившееся «в необоснованном привлечении 24 помощников конкурсного управляющего». Слушания по ней отложили также на 21 февраля.

Подробности конфликта кредиторов и конкурсного управляющего в лице госкорпорации приоткрывает определение арбитража от 21 января. Заявитель просит признать незаконными действия, выразившиеся «в неуказании сведений о работниках должника в ежемесячных отчетах о деятельности конкурсного управляющего на 01.12.2018, 01.01.2019, 01.02.2019, 01.03.2019, 01.04.2019, 01.05.2019, 01.06.2019, 01.07.2019», а также признать незаконными действия о привлечении 24 помощников по трудовым договорам, неувольнение работников должника, «признать необоснованными расходы в размере 17 252 506 руб. 39 копеек», которые были выплачены в качестве зарплаты, истребовать у управляющего трудовые договоры, которые помогут идентифицировать помощников, а также выписку о движении средств на зарплату. Подобная расточительность на помощников заявителей возмутила, так как в первой очереди 121 кредитор с суммой 900,123 млн рублей и им выплачено только 738,011 млн рублей. В целом же в реестре банка на 1 января 2020 года было 437 кредиторов, которым должны свыше 1,158 млрд рублей.

В комментариях «Коммерсанту» кредиторы заявляли, что управляющий «отказывался распределять между ними 239 млн рублей, зарезервированных АСВ, ссылаясь на то, что эти деньги пойдут на траты конкурсного производства».

Жалоба бывших клиентов «Тагилбанка» в ЕСПЧ интересна, как пример, для вкладчиков других банков. Тем более она стала не первой жалобой такого плана — в декабре 2019 года сообщалось об обращении в ЕСПЧ кредиторами Пробизнесбанка, оставшегося без лицензии в 2015 году. Итогов по этим жалобам ожидают в разных регионах. Например, обещают «держать руку на пульсе» бывшие клиенты «Татфондбанка», «Интехбанка», банка «Югра».

"Для вкладчиков Югры данный прецедент интересен с точки зрения эффективности подачи такой жалобы и конечного результата для кредиторов», — отмечается в группе клиентов «Югры».

О «Тагилбанке» и владельцах

Немного вернёмся в историю «Тагилбанка». Он был создан в ноябре 1991 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Создателями выступали Нижнетагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина и Высокогорский механический завод. Комбинат с 2002 года — часть дивизиона группы «Евраз».

По данным с сайта ЦБ РФ, крупными акционерами были ООО «Веркон-инвест» — 19,9% (конечный бенефициар — Лариса Пестова, являвшаяся главой правления, и имеющая ещё и как физлицо несущественную долю в АО), ООО «Трест Тагилстрой» — 9,96% (конечный владелец — Валерий Козяр), ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» — 9,96% (конечным владельцем через компанию «SOUTH NETWORK LTD» указан Владислав Шацилло из Челябинской области). Также в составе основных владельцев банка были АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» с долей 9,95%, среди конечных владельцев которого числился российский миллиардер Роман Абрамович и гражданин Великобритании Евгений Швидлер. Доля в 26,23% в банке принадлежала Алексею Чеканову, который некоторое время был главой совета директоров и депутатом областного Заксобрания. Розалии Зальцман в банке принадлежало 9,96%, Алексею Прохорову — 4,79%. А вот владельцев 2,12% установить не смогли — в карточке аффилированных лиц стоит пометка, что идёт их установление.

2017-й год, предшествовавший отзыву лицензии, банк закончил с убытком на более чем 43 млн рублей. Убыточность деятельности фиксировалась и в первые месяцы 2018 года.

Отзыв лицензии и банкротство

20 июля 2018 года пресс-служба ЦБ РФ сообщила об отзыве лицензии у свердловского банка, на тот момент занимавшего 409-е место в РФ по размеру активов. Отмечалось, что банк не оказывал «существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Свердловской области».

В качестве причин лишения лицензии называлась длительная убыточность «ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели», нарушение профильных законов. Регулятор также нашёл на балансе АО «Тагилбанк» имущество, которое было учтено «по существенно завышенной стоимости».

Иск о банкротстве «Тагилбанка» был подан регулятором в сентябре 2018 года, а с октября он был обанкрочен. Идёт конкурсное производство.

На сегодня конкурсным управляющим объявлены торги, на которые выставили дебиторскую задолженность 298 юридических и физических лиц. Право требования долгов будет реализовано 17 марта 2020 года.

В крахе «Тагилбанка» не обошлось без уголовных дел. В июле 2018 года в полицию поступило сообщение о хищении имущества организации под видом заключения сделки купли-продажи, которая была совершена по заниженной цене. По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») в отношении неустановленных лиц

10 августа 2018 года в прокуратуру Нижнего Тагила было направлено ещё одно заявление — по факту хищения имущества «под видом выплаты вознаграждений членам правления». Через несколько дней по нему было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») «в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств».

В конце января 2019 года было предъявлено обвинение экс-главе правления по двум вышеуказанным статьям, ее поместили под домашний арест. В октябре того же года уголовное дело было прекращено, а фигурант оштрафована на 50 тыс. рублей. Вердикт конкурсный управляющий попытался обжаловать.

Были к главе правления и экс-начальнику кредитного отдела претензии и в связи с выявлением операций «по кредитованию неплатежеспособных заемщиков и продажи недвижимости».

В апреле 2019 года в СУ СК РФ по Свердловской области также было направлено заявление «по факту искусственного формирования обязательств банка с целью приобретения прав кредитора и хищения денежных средств», которые сопряжены «с фальсификацией доказательств». В возбуждении уголовного дела по последним эпизодам в августе 2019 года отказали, но тогда же следователь направил рапорт «о наличии в действиях бывшего председателя правления банка признаков преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ, на основании которого возбуждено уголовное дело». В указанной статье речь идёт о фальсификации финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации