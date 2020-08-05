Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Петербург будет вводить по 3 млн кв. метров жилья в год, а не по 5,3 млн кв. м, как запланировало для него министерство строительства РФ в рамках национальных проектов. Об этом заявил 5 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новостройки Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, согласно проекту, Петербург должен к 2024 году построить 25 млн кв. метров жилья. Осенью 2019 года губернатор Александр Беглов заявил, что не будет этого делать, потому что «Петербург — не пылесос» и не должен собирать жителей со всей России, чтобы заселять их в «коробки в поле». По подсчетам Смольного, такое количество жилья потребует 188 млрд рублей дополнительных затрат на социальную, инженерную, транспортную инфраструктуру.

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«Нам удалось найти понимание на федеральном уровне», — сказал сегодня Николай Линченко.

Он напомнил, что президент Владимир Путин 21 июля 2020 года подписал указ о корректировке планов по национальным проектам. Власти Петербурга теперь находятся в «плотном диалоге с федеральным министерством» — поставлена задача построить реальные, выполнимые планы.

«В том числе я уверен в индивидуальном подходе к Санкт-Петербургу. Мы не будем перегревать рынок. Мы останемся на правильной, равновесной величине объема ежегодного ввода — порядка 3 млн кв. метров жилья, вокруг этой цифры, что соответствует балансу спроса и предложения», — заявил Линченко.

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Заметим, Петербург оказался единственным регионом, отказавшимся подписать соглашение с Минстроем по нацпроектам.

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