Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Федеральному центру и Санкт-Петербургу необходимо в ближайшие недели привести цели по вводу жилья в Северной столице к 2024 году в соответствие с национальным проектом «Жилье». Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко после совещания с губернатором Александром Бегловым, передает 25 октября корреспондент ИА REGNUM.

Глава комитета по строительству Петербурга Леонид Кулаков продемонстрировал таблицу, согласно которой изначально в федеральный проект были заложены показатели ввода 27 млн 477 тыс. кв. метров жилья. В феврале 2019 года Петербург сумел согласовать уменьшение до 25,8 млн кв. метров к 2024 году.

Однако долгосрочный прогноз социально-экономического развития Петербурга говорит о том, что к этому моменту будет введено лишь 18 млн 899 тыс. кв. метров, в региональном петербургском проекте зафиксированы цифры повыше — 21,9 млн кв. метров.

Виталий Мутко поинтересовался, когда этот прогноз был принят. «Его же кто-то разрабатывал. <…> Он действующий прогноз?» — не понял вице-премьер.

Кулаков сообщил, что в Москву направили аналитическую записку с предложением определить целевым показателем для Петербурга 21,9 млн кв. метров с возможностью снижения до цифр, указанных в долгосрочном прогнозе.

Согласно этой записке, если Петербург попытается поднять число введенных квадратных метров с прогнозируемых 18 млн до требуемых Минстроем 25 млн, это приведет к увеличению затрат городской казны не менее чем на 188 млрд рублей. А увеличение с 18 млн до 21,9 млн кв. метров увеличит затраты не менее чем на 137 млрд рублей. При этом увеличить качественный рост объемов ввода жилья «не представляется возможным», учитывая границы Петербурга.

Виталий Мутко отметил, что Петербург играет важнейшую роль в реализации достижения всех показателей национального проекта «Жилье», как по вводу квадратных метров, так и по расселению аварийного фонда.

«Мы сегодня договорились о том, что в целом мы сейчас сбалансируем спрос и предложение, те показатели, которые в федеральном и национальном проекте заложены. Здесь разница существенная», — сказал чиновник.

«Москва идет своим путем — реновации, расселяет пятиэтажки, на их месте эти билдинги. Дальше Новой Москвы прирезали, появилась огромная возможность. К Питеру же практически ничего не прирезали, Кольцевая дорога прошла, и теперь с двух сторон на город надвигается — здесь идет Ленинградская область, отсюда идет Петербург. Надо просто очень разумно сесть и посмотреть перспективы», — добавил Мутко.

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