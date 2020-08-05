Москва, , 15:50 — REGNUM В России растет количество выпущенных банковских карт «Мир». В октябре 2016 года был выпущен 1 млн, в декабре 2017 года — 30 млн, с начала 2020 года — более 70 млн карт «Мир», сообщили в Роспотребнадзоре.

Банковские карты Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

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Продолжается поэтапное снижение порога выручки, при достижении которого продавцы услуг будут обязаны принимать карты «Мир». В 2016 году такой порог составлял 120 млн руб., в 2017 году снижен до 40 млн руб.

Новое снижение запланировано с 1 марта 2021 года — до 30 млн руб., с 1 июля 2021 года — до 20 млн руб. С 1 ноября 2020 года принимать карту «Мир» обяжут интернет-магазины.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон, обязывающий интернет-агрегаторы принимать к оплате карты «Мир».

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