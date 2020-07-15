Москва, , 12:26 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, обязывающий интернет-агрегаторы принимать к оплате инструменты национальной системы платежных карт (НСПК) — карты «Мир», передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

С 1 ноября 2020 года владельцы агрегаторов (в случае использования ими в своей деятельности наличных расчетов с потребителем) обязаны обеспечивать для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием карты «Мир», либо наличными деньгами по выбору потребителя.

При этом предлагается поэтапное снижение порога выручки, при превышении которого продавец (исполнитель, владелец агрегатора) будет обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт. Сейчас порог выручки составляет 40 млн рублей за предшествующий год. После вступления закона в силу — с 1 марта до 30 июня 2021 г. включительно порог составит 30 млн рублей, с 1 июля 2021 г. — 20 млн рублей.