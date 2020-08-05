Москва, , 15:04 — REGNUM В I полугодии 2020 года туристический поток в Россию сократился на 83,6% по сравнению аналогичным периодом 2019 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Если в январе-июне 2019-го в РФ приехали 1 млн 967 тыс. 221 иностранный турист, то в январе-июне 2020-го — всего 322 тыс. 801 иностранец. В основном это граждане Казахстана, Украины, Филиппин, Белоруссии и Узбекистана.

Во II квартале 2020 года, по данным на 5 августа, общее количество въехавших в Россию иностранцев составило 509 тыс. 030 человек, что на 94,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава АТОР Майя Ломидзе заявила, что в связи с закрытием международного авиасообщения въездной туризм по сути упал до нуля.

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