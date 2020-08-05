Бишкек, , 14:46 — REGNUM Государственная налоговая служба Киргизии в июле собрала более 6 млрд 859 млн сомов (6 млрд 544 млн рублей) налогов и платежей, что превышает установленный план на 9,9% или более чем на 616 млн сомов (587 млн рублей).

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По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление налогов увеличилось на 8,7% или почти на 549 млн сомов (523 млн рублей).

При этом за семь месяцев 2020 года налоговой службой Киргизии собрано свыше 40 млрд 452,3 млн сомов (38 млрд 595 млн рублей) налогов и платежей.