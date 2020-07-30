Бишкек, , 17:20 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии за январь — июнь 2020 года составил 228 млрд сомов (214,5 млрд рублей), уменьшившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сегодня, 30 июля, на брифинге заявил министр экономики Санжар Муканбетов.

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По его словам, рост промышленности в первой половине текущего года оказался минимальным — лишь 0,1%, показатели сельскохозяйственной отрасли выросли только на 1,6%.

Глава минэкономики отметил, что за это же время в строительной сфере снижение объемов достигло 10%, а в сфере услуг — 9,2%.

Подводя итог, Муканбетов сообщил, что согласно прогнозам международных финансовых институтов мировую экономику ожидает падение на 3% — 10%.

«Всемирная торговая организация прогнозирует, что мировой товарооборот может снизиться на 30%», — резюмировал министр экономики.