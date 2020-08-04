Москва, , 13:17 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 4 августа рубль слабеет после успешного старта рабочей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«3 августа курсы доллара и евро рухнули на 1,8% в рамках технической коррекции после того, как серия их роста достигла до четырех и восьми соответственно. Сегодня идет обратный отыгрыш этого движения. Доллар дорожает на 0,75% до 73,65 руб., евро — на 1,0% до 86,90 руб.

При сохранении шансов возврата к пятничным максимумам, базовым сценарием все же выступает продолжение коррекции с текущих уровней. В этом случае можно ожидать, что до конца недели доллар вернется в область 72,00−73,00 руб. евро — к 85,50−86,00 руб.

Определяющим для диспозиции остается конвертация нерезидентами полученных дивидендов по российским акциям. Этот фактор продолжит оказывать понижательное давление на курс рубля до конца этой недели. Изменение ситуации в ближайшие дни может возникнуть в результате точечного спроса зарубежных инвесторов на ОФЗ.

5 августа Минфин РФ проведет очередной аукцион. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию и отсутствие прогресса в принятии Конгрессом США третьего пакета стимулов, на мировых финансовых рынках преобладают оптимистичные настроения. Они вызваны относительно благоприятным сезоном квартальных отчетностей и ожиданиями сентябрьского заседания ФРС, где, как ожидается, может быть объявлено о расширении объема монетарной поддержки.

Цены на нефть также пока не выступают поводом для беспокойств, сохраняя стабильность вокруг отметки в $43 по марке Brent, поскольку возможное умеренное ослабление спроса из-за коронавируса нивелируется сокращением добычи в рамках соглашения ОПЕК+ в размере 7,7 млн барр./сутки.

Опасения усиления санкционного давления на рынке рублевых гособлигаций могут на время отойти на второй план. Тем более, что возврат интереса может подогревать российский ЦБ. Из доклада о денежно-кредитной политики следует, что сентябрьским понижением ключевой ставки на 25 б. п. он может все-таки не ограничиться.

Банк России отметил, что удар от пандемии коронавирусной инфекции задержит возврат инфляции к целевому уровню в 4,0% к концу 2021 года, что обусловит необходимость сохранения стимулирующей политики и не исключит понижение значения нейтральной ставки.

Технически рубль выглядит перепроданным. Однако среднесрочные перспективы выглядят не очень уверенными из-за рисков ухудшения настроений на глобальных рынках в преддверии выборов президента США в ноябре, усугубления отношений между США и Китаем и замедлением темпов восстановления мировой экономики из-за роста числа зараженных коронавирусом. Сдерживать укрепление рубля будет ухудшение платежного баланса, а также угроза санкций», — считает эксперт.

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