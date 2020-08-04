Москва, , 10:24 — REGNUM Российская валюта в начале недели поддерживается общим оптимистичным настроем финансовых рынков. Он связан с постепенным восстановлением экономики в мире, прежде всего в Европе и Азии, после острой фазы пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Растут индексы деловой активности — PMI, ISM в разных странах, что продемонстрировали вышедшие 3 августа данные. Нефтяные котировки вырастали к $44,50 за баррель Brent, но к утру 4 августа вновь скорректировались вниз к $44.

Позитив рынков позволил рублю наверстать часть упущенных в конце июля позиций, пара доллар/рубль снизилась с 74,40 к 73,10 руб.

4 августа не ожидается значимых событий и данных Лишь поздно вечером будет опубликована традиционно важная информация о запасах нефти в США от Американского института нефти (API).

Движение доллара к рублю вниз выступает как коррекция после слишком быстрого роста. Но в целом остаётся восходящая тенденция. Она диктуется уменьшением ставок и доходности рублёвых инструментов, снижением продаж валюты со стороны ЦБ, ростом спроса на неё в связи с увеличением импорта товаров, услуг, конвертацией в валюту рублёвых дивидендов нерезидентов-держателей российских акций и пр.

Соответственно, в течение дня 4 августа под действием противоположных факторов предполагается движение курса рубля в пределах текущего диапазона. Наиболее вероятная амплитуда может составить 72,50 — 73, 00 руб./доллар», — считает эксперт.

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