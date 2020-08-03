Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года на заводах Nissan в России было собрано 19 560 машин, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Nissan в РФ.

Так, на петербургском автопредприятии Nissan с января по июнь текущего года было произведено 16 013 кроссоверов Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Это на 35% меньше, чем год назад за те же месяцы. Кроме того, на своём заводе в Москве японский производитель собрал 3547 автомобилей Nissan Terrano — на 50,9% меньше, чем год назад.

Отмечается, что в первой половине нынешнего года компания Nissan поставила на экспорт 1291 автомобиль российского производства. Эти машины появились в дилерских центрах Казахстана (876 ед.) и Белоруссии (415 ед.).

Ранее компания Nissan представила свой обновленный логотип. Первой моделью бренда, получившей обновленную эмблему, стал новый электрокроссовер Nissan Ariya. По мнению автопроизводителей, новый логотип японской марки «отражает эволюцию человечества за последние 20 лет».

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