Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Завод японского концерна Nissan, расположенный в Петербурге, собирается сократить четверть персонала.

В пятницу, 17 июля, на предприятии объявлен простой. Уже с понедельника, 20 июля, завод уйдет на двухнедельные каникулы до 2 августа.

К конвейерам вернутся далеко не все рабочие: 460 человек — в списках на сокращение, пишет «Фонтанка». Это четверть всех сотрудников компании. Часть сотрудников также уволилась раньше по соглашению сторон, с «хорошими выплатами», утверждает представитель Nissan.

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О мерах по сокращению персонала завод объявлял еще весной: предприятие намерено перейти на двухсменный график. С начала коронавирусного кризиса Nissan несколько раз останавливал конвейер — сначала с 30 марта по 18 мая, затем еще раз с 29 мая по 30 июня.

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Апрельские объемы выпуска трех крупных петербургских автозаводов — Nissan, Hyundai и Toyota — рухнули на 89%. По итогам первых пяти месяцев года — на 30%. В июне эксперты спрогнозировали массовые сокращения в отрасли.

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