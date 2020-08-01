Минск, , 12:51 — REGNUM По состоянию на 1 июля 2020 года срочные вклады (депозиты) физических лиц в банках Белоруссии сократились на 2,3 млрд белорусских рублей (или на 10,8%) в сравнении с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщается в аналитическом обозрении национального банка Белоруссии за второй квартал текущего года.

Таким образом, срочные депозиты физических лиц по состоянию на 1 июля составили 18,84 млрд белорусских рублей.

В белорусских рублях по состоянию на указанную дату депозиты составили 5,14 млрд рублей или 27,3% от общего объема депозитов во всех видах валют и снизились в сравнении с 1 апреля 2020 года на 70 млн рублей (или на 1,4%).

Депозиты в иностранной валюте составили в рублевом эквиваленте 13,70 млрд белорусских рублей или 72,7% от общего объема депозитов физических лиц во всех видах валют и уменьшилась по сравнению с 1 апреля 2020 года на 2,21 млрд рублей или на 13,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2020 года государственный долг Белоруссии по сравнению с началом 2020 года увеличился на 17,5%.