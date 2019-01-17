Экономист объяснил, почему Трамп не сможет вернуть заводы из КНР в США

Москва, , 18:36 — REGNUM Китай достигает высоких темпов экономического роста, но это сопровождается низкой долей потребления внутри самой КНР и как следствие замедлением темпов её экономического роста, убеждён завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз о предстоящем в 2019 году торможении китайской экономики, сделанный 85 экономистами, опрошенными агентством Reuters.

«Я думаю, что это вполне реалистичный прогноз, и он объясняется тем специфическим симбиозом, в который вступила китайская экономика с экономикой развитых западных стран, и прежде всего США, — сказал Дзарасов. — Не секрет, что промышленный подъём Китая был основан на поставках дешёвых товаров на Запад. Это была модель экспортного роста, основанная на преимуществах дешёвого труда китайских рабочих. Она стала возможна в результате глобального сдвига производства с севера на юг, который начался ещё в конце 1970-х годов, но развернулся с особой силой в 1990-е и 2000-е годы. Это был ответ западной экономики на стагфляцию начала 1970-х годов, когда прибыли корпораций резко снизились, и они нашли такой выход, как снижение издержек производства на основе переноса трудозатратных производств в регионы с низкой оплатой труда».

В первую очередь, как заметил Дзарасов, это касалось Китая, но также затронуло Индию и ряд стран в Азии и в Латинской Америке.

«Это был чисто экстенсивный и противоположный техническому прогрессу способ, — сказал Дзарасов. — Темпы роста технического прогресса и темпы роста производительности труда в эти десятилетия существенно снизились. Недостаток такой модели роста связан с тем, что при стремительной индустриализации Китая, Индии и других стран совокупный спрос в масштабах мировой экономики стал существенно отставать от совокупного предложения. И количественно эти проблемы находили своё выражение в росте незагруженных производственных мощностей в основных отраслях мировой экономики».

Это, в свою очередь, закономерно привело к мировому экономическому кризису.

«То, что [президент США Дональд] Трамп провозгласил возврат производства из Китая в США, это признание провала неолиберальной модели экономического роста, — объяснил экономист. — Однако реально вернуть его — в серьёзных масштабах — не удастся. На пути этого возвращения стоит старая проблема — в США оплата труда промышленного рабочего в 10 раз выше, чем в Китае, а стало быть, вернуть производство — это значит резко поднять издержки».

Использование роботов, на которых уповают некоторые экономисты, по словам Дзарасова, тоже проблемы не решит, так как требует гигантских капитальных вложений.

«Что касается самого Китая, то для него это тоже проблематичное развитие, — подытожил экономист. — Если вы хотите систематически продавать свои товары в развитых странах и у вас активное сальдо торгового баланса (превышение товарного экспорта страны над её товарным импортом — прим. ИА REGNUM ), то тогда у вас происходит повышение курса национальной валюты, а это ведёт к подрыву ценовой конкурентоспособности ваших товаров на мировом рынке. Поэтому надо часть этой валюты изымать и вкладывать за пределами своей страны. А это прежде всего в облигации федерального займа США и в другие ценные бумаги. Таким образом Китай достигает высоких темпов экономического роста, но это сопровождается низкой долей потребления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце осени 2018 года официальный индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в ноябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем опустился с 50,2 пункта до 50 пунктов.

Отмечается, что PMI снизился на фоне торговой войны с США и достиг минимума с июля 2016 года. До этого индекс более двух лет оставался выше отметки в 50 пунктов — границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

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