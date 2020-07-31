Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Забирать деньги со «спящих» счетов для уплаты просроченных банковских комиссий нужно только в судебном порядке, и не через год «неактивности» счета, а через пять, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 31 июля, глава Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя инициативу АбсолютБанка.

Ранее «Известия» сообщили, что участники рынка предлагают представить банкам право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они в течение года не выходят на связь. Это должно помочь клиентам избежать штрафов и неустоек, а банкам — предотвратить мошенничества со «спящими счетами».

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« Мне не кажется, что нужны такие изменения, и я почти уверен, что их не примут. Во-первых, год — это слишком мало. Мало ли какие у клиента могут быть обстоятельства и почему он не выходит на связь. Да еще и нужно быть уверенным в том, что банки приняли все возможные меры для того, чтобы с ним связаться.