Москва, , 15:50 — REGNUM Российские банки пытаются снизить финансовую нагрузку, связанную со значительной и продолжающей расти просроченной задолженностью частных клиентов. Предложение о списании средств по обязательствам клиентов с неактивных счетов — один из способов решения этой проблемы, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Воронкова Елена.

«При обсуждении данного предложения целесообразно обратиться к мировому опыту. Для западных банков, имея в виду стандарты ОЭСР об обмене информацией о банковских счетах, «спящие» счета могут повредить их репутации. Когда швейцарские банки озаботились проблемой «спящих» вкладов, были созданы списки таких счетов.

Для России также актуален вопрос информирования клиентов о том, что их вклад включен в список неактивных. Стоит обратить внимание и на то, что в Швейцарии при определении неактивных вкладов учитываются не только сроки, в течение которых владелец не обращался к ним, но и их размеры.

Причем установлены очень длительные периоды для перевода вкладов в число неактивных. Известным фактом является, например, то, что швейцарские банки озаботились «потерянными» клиентами только более, чем через полвека после окончания Второй мировой войны.

Учитывая перспективы введения налога на проценты по вкладам в России, можно предположить, что предоставление коммерческим банкам возможностей распоряжаться неактивными вкладами, позволит получить наряду с банковским доходом от предоставленных кредитов, также и дополнительные бюджетные поступления», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банки России хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно.

Читайте также: Российские банки решили добраться до счетов «спящих» клиентов