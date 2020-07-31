Москва, , 13:19 — REGNUM В России критически важная информационная инфраструктура может к 2025 году производиться полностью на российском оборудовании. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Если сохранятся те же принципы, которые сегодня сформированы, мы можем заместить до 100% в критической информационной инфраструктуре (КИИ)», — сказал министр в интервью ТАСС.

Мантуров уточнил, что сейчас доля российских компаний на рынке оборудования для КИИ составляет около 15−20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что цифровой суверенитет стран сегодня становится одним из наиболее важных и наиболее уязвимых вопросов в развитии каждой страны.

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