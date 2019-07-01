Москва, , 11:41 — REGNUM

Цифровой суверенитет стран сегодня становится одним из наиболее важных и наиболее уязвимых вопросов в развитии каждой страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе второго международного форума «Развитие парламентаризма», передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

«Сегодня в современном мире все большее значение приобретает защита цифрового суверенитета. Если раньше суверенитет определялся границей, вопросами, связанными с финансами, обороной, то сегодня все больше и больше набирает значение именно цифровой суверенитет», — заявил Володин.

По его словам, это с одной стороны, дает возможность для развития цифровой экономики, а с другой — ставит перед каждым государством вызовы, с которыми необходимо бороться.

«Угроза цифровому суверенитету реальна. Она подтверждается атаками на компьютерные системы государственных органов. Мы видим факты вмешательства в работу энергосистем, банковского сектора, объектов критической инфраструктуры, а также в избирательные кампании ряда стран», — отметил Володин.

Он призвал работать над защитой цифрового суверенитета совместно с другими странами, чтобы обмениваться лучшими практиками и выработать единые подходы и законы.

«Наша задача обеспечить собственный цифровой суверенитет — наверное также задачу ставят все представители различных стран, — защиту информационного пространства. Но вместе с этим, (нам надо) сделать цифровую экономику одним из магистральных направлений межпарламентского сотрудничества», — заявил Володин.

В Москве 1−3 июля проходит второй международный форум «Развитие парламентаризма» по инициативе Госдумы. Участие в мероприятии принимают представители 132 стран, среди которых спикеры парламентов 41 страны.

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