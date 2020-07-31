Москва, , 13:08 — REGNUM Движения по нефти пока не такие яркие, как на американском рынке акций, где сводные индексы S&P500 и Nasdaq обновляют верхи неделя за неделей. Они быстрее реагируют и на неплохие темпы восстановления деловой активности к середине лета, и на в среднем менее слабые, чем ожидалось, корпоративные отчёты большинства компаний за II квартал. заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Но центр внимания инвесторов в том числе и в нефтяные активы, и в другие коммодитиз, находится сейчас именно там, на фондовых площадках, которые оперативно показывают температуру мировой экономики, от которой уже зависят напрямую и ожидания по спросу на топливо.

В этом смысле и для нефти вот уже долгое время копится как бы отложенный позитив, который может в дальнейшем сказаться на ценах и всё-таки с большей вероятностью вывести цены на чёрное золото в конечном счёте вверх за пределы поднадоевшего уже многим коридора $42−45 за баррель.

Штурм или же просто медленное продавливание верхов могут начаться в любой день, но пока что цены плотно сидят в коридоре, лишь изредка и очень ненадолго делая попытки прорваться за его пределы. Так это было, допустим, вчера, когда часть игроков нефтяного рынка, очевидно, просто не выдержала психологической нагрузки и синхронно с незначительным ускорением коррекции вниз на фондовых биржах Америки в первые часы их работы, краткосрочные спекулянты позакрывали резко свои позиции на покупку и по нефти.

Из-за этого цены дёрнулись вниз до $41.30, но в считанные минуты отскочили, менее чем через полчаса восстановились выше $42, а день завершили и вовсе неподалёку от привычной уже отметки $43.30.

Но для дальнейшего движения нефть ждёт более ярких отмашек, способных указать на ускоренное восстановление промышленных показателей: а таким сигналом мог бы послужить ещё более интенсивный рост биржевых индексов широкого рынка в США и Европе, потому что пока биржи тянут наверх больше IT-гиганты наподобие Amazon или Apple.

В то же время, не проваливаясь никуда особо глубоко «по ходу пьесы», биржи как бы доказывают, что они не верят в серьёзное ухудшение дел из-за вирусной обстановки, в большую вторую волну или в новые далеко идущие карантинные меры от властей.

По всем перечисленным причинам нефть не особо и трогают традиционно считающиеся сугубо нефтяными факторы, как то снижение запасов в хранилищах США более чем на 10 млн баррелей за предыдущую неделю, или статистика по работающим сланцевым буровым на десятилетнем минимуме.

Как ни странно, но высвободить нефтяные цены из плена может и набирающее мощь движение на международном валютном рынке, где доллар в июле заметно теряет позиции: чем ниже доллар к евро и ко всей валютной корзине, тем слабее, значит, и спрос на доллар как защитный актив — а это, в свою очередь, может говорить о высокой уверенности рынков, что экономика не вернётся больше к спаду.

Есть и второй более примитивный механизм: ведь доллар для нефти служит просто единицей измерения, и чем эта единица меньше стоит, тем дороже в дешёвых долларах может цениться и сам материальный актив, в данном случае нефть», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть пытается определиться с вектором дальнейшего движения