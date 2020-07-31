Москва, , 10:24 — REGNUM На торгах 30 июля нефть в моменте обвалилась к трёхнедельным минимумам в районе $41,70 за баррель, но к концу дня участники рынка выкупили большую часть просадки, и котировки завершили сессию у отметки $43,60, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 31 июля, на утренних торгах Brent консолидируется во флэте, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения.

Бурную негативную реакцию рынка черного золота вызвала статистика из США, которая отразила рекордное падение ВВП за всю историю ведения исследований. Американская экономика сократилась на 32,9% во втором квартале.

Впрочем, реакция игроков оказалась кратковременной и излишне эмоциональной, а потери были довольно быстро отыграны.

В более широкой перспективе риски падения котировок сохраняются, прежде всего по причине дальнейшего распространения вируса в мире, который продолжает угрожать перспективам восстановления спроса, особенно в свете смягчения ограничений на добычу ОПЕК+, которое вступает в силу уже 1 августа.

В краткосрочной перспективе вероятность возобновления роста цен невелика, учитывая негативное отношение к риску со стороны инвесторов, которые продолжают отыгрывать удручающую статистику из США.

С технический точки зрения уровень $44 за баррель продолжает выступать в роли ближайшего ключевого сопротивления, и чем дольше фьючерсы остаются под этой отметкой, тем сильнее становятся медвежьи риски», — считает эксперт.

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