Москва, , 10:54 — REGNUM В Москве по программе реновации построят дома в промышленной зоне на территории бывшего завода «Серп и Молот», сообщили в Стройкомлексе.

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Первоначально возведут жилой дом на 275 квартир и комплекс из трех многоквартирных зданий с подземной автостоянкой на 734 квартиры. Общая площадь домов по реновации составит 110,5 тыс. кв. метров.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, в промзоне «Серп и Молот» создадут современный благоустроенный район с социальными объектами. Мемориал рабочим завода «Серп и молот» сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации будет снесено 52 старых пятиэтажек площадью более 205,7 тыс. кв. метров.

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