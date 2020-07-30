Москва, , 13:09 — REGNUM Нефть 30 июля дешевеет. Нефть марки Brent снижается более чем на 1%, однако технически ситуация никак не изменилась. Котировки прочно стоят в коридоре $41 — $45 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Локальное падение цен на нефть вызвано опасениями, что увеличение числа случаев заражения коронавирусом может поставить под угрозу восстановление спроса на топливо.

При этом статистика по запасам нефти и нефтепродуктов опубликованная вчера от минэнерго США продемонстрировала, падение запасов. Они рухнули на 10,61 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали, что они вырастут на 0,36 млн баррелей.

Такая тенденция говорит о том, что спрос постепенно восстанавливается. Однако статистика фактически была проигнорирована.

Кроме того, возможно, что страны ОПЕК+ с августа увеличат поставки нефти на мировой рынок примерно на 1,5 млн баррелей в сутки.

Сейчас на нефть оказывает влияние много противоречивых факторов, поэтому нефть, вероятно, продолжит консолидироваться в прежнем диапазоне.

Однако не исключено, что ближе к заседанию ОПЕК+ начнет формироваться направленная тенденция на рынке нефти. В какую сторону сдвинутся котировки, будет зависеть от настроений на нефтяном рынке, а также от потенциального решения ОПЕК+», — пояснил эксперт.

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