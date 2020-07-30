Москва, , 09:58 — REGNUM Нефть скромно подорожала по итогам торгов 29 июля и даже смогла закрыться непосредственно над заветным уровнем $44 за баррель впервые за неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Впрочем, нефти марки Brent еще предстоит подтвердить этот прорыв, и шансов на такой сценарий немного, учитывая по-прежнему хрупкое состояние рынка, который остается в проторгованном диапазоне.

Небольшой всплеск покупок наблюдался после выхода официального отчета минэнерго, который отразил сокращение запасов нефти на 10,6 млн баррелей — это максимальный с начала текущего года недельный спад. Более того, результат оказался лучше оценки API и превысил скромные прогнозы.

Однако импульс роста не получил развития, поскольку трейдеры узрели в отчете и негативные стороны. Так, запасы бензина выросли на 650 тыс. баррелей, тогда как ожидалось падение показателя более чем на 1 млн баррелей. На этом фоне оживились волнения по поводу спроса из-за продолжающейся пандемии.

Любопытно, что Brent не смогла получить поддержки на таком масштабном сокращении запасов нефти в условиях, когда индекс доллара находится на двухлетних минимумах.

Нежелание покупателей толкать котировки выше в более энергичном режиме говорит об их настороженности и опасениях реализации худшего сценария. К слову, омрачили обстановку в сырьевом сегменте и разговоры о том, что члены ОПЕК допускают, что спрос уже никогда не вернется на прежние уровни.

Другими словами, отсутствие более уверенного бычьего импульса на рынке даже при появлении теоретически благоприятных факторов говорит о готовности трейдеров перейти к распродажам при реализации факторов риска.

Таким образом, вероятность возвращения котировок выше уровня $45 на данном этапе невелика, несмотря на обвал доллара», — считает эксперт.

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