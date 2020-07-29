Москва, , 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами. Такое мнение высказал российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Читайте также: Дерипаска раскритиковал Банк России за нерешительность на фоне пандемии

Предприниматель считает, что государство относится к этому вопросу с большим безразличием.

«Мы с 2014—2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся», — подчеркнул Дерипаска в интервью РБК

Он пояснил, что санкции так влияют на российскую экономику, «потому что не созданы механизмы, которые обеспечивают инвестиции».

Также бизнесмен отметил, что разработкой санкций против других стран в США занимаются не менее 5 тыс. человек. А в России над минимизацией эффекта от западных ограничительных мер работают четыре человека.

Также по теме: Дерипаска: в случае победы Байдена против России введут «адские санкции»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России. По его словам, пока ЦБ не видит существенного ухудшения ситуации в экономике страны, поэтому скорее всего не будет предпринимать решительных действий. По мнению бизнесмена, Банк России «либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть».

Напомним, персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний были введены в апреле 2018 года. Позднее часть санкций сняли, однако имя предпринимателя осталось в чёрном списке.

Читайте ранее в этом сюжете: Дерипаска назвал «полным бредом» обвинение США в отмывании средств