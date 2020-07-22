Москва, , 18:51 — REGNUM Российский миллиардер, совладелец UC Rusal и En+ Олег Дерипаска считает, что, в случае победы на выборах президента США демократа Джо Байдена, России следует ждать введения нового жесткого пакета санкций уже весной 2021 года. Об этом Дерипаска заявил в интервью радиостанции Business FM.

Джо Байден Gage Skidmore

«Если в результате американских выборов мы увидим смену администрации, и придут демократы, понятно, все предыдущие версии санкций покажутся нам просто цветочками. Эти обещанные «адские санкции», скорее всего, в марте-апреле будут введены», — сказал Дерипаска.

Бизнесмен считает, что ситуация в экономике достаточно тяжелая, и не только в России, но и во всем мире. К концу сентября, по прогнозам Дерипаски, мировая экономика будет находиться в рецессии.

Кроме того, Дерипаска снова обрушился с критикой на Банк России, который, по его мнению, вообще самоустраняется от целей развития России и ведет себя как ростовщик.