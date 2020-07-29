Москва, , 08:48 — REGNUM В новом списке аффилированных лиц компании «Газпром» не оказалось собственника трубоукладчика «Академик Черский» — единственного судна, способного достроить газопровод «Северный поток — 2». Как следует из квартального раскрытия компании, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который по состоянию на 31 марта входил в группу Газпром, в перечне больше не значится.

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Отсутствие в списке СТИФ, которое на сегодняшний день, согласно данным ЕГРЮЛ, продолжает являться действующим юридическим лицом, может означать, что фонд больше не принадлежит Газпрому, отмечает РБК. Либо компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дало постановление правительства от 4 апреля 2019 года. Отмечается, что трубоукладчик «Академик Черский» до начала 2020 года фигурировал на сайте ООО «Газпром флот» в составе его эксплуатационного флота.

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Напомним, в начале июня аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев заявлял, что смена формального владельца судна «Академик Черский» может свидетельствовать о готовности Газпрома в скором времени непосредственно приступить к последней стадии укладки труб на морском участке газопровода «Северный поток — 2», невзирая на санкции США, введенные против подрядчиков этого проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, являющийся логистическим центром проекта «Северный поток — 2».