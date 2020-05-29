Берлин, , 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.

После выхода в море корабль встал на якорь в нескольких километрах от порта. Позднее в порт подошла трубоукладочная баржа «Фортуна», которая также отвечает требованиям по продолжению строительства объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, «Академик Черский» прибыл в порт Мукран, являющийся логистическим центром проекта «Северный поток — 2», 8 мая.

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