Токио, , 15:25 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda оформил патент на название Trailsport. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Название зарегистрировано для автомобилей и автомобильных запчастей. Вполне возможно, что оно будет использовано для вседорожника.

Наиболее вероятным кандидатом на название в модельном ряду Honda является модель Passport. Ранее это авто делило рамную платформу с моделью Isuzu Rodeo. Кроме того, Passport активно продвигается как вседорожник среднего размера. Машина имеет настраиваемую подвеску, стильный дизайн.

Пока же точно неизвестно, будет ли автопроизводитель использовать запатентованное имя для авто, ведь иногда компании патентуют названия, чтобы защитить имя, даже не имея реальных планов для него.

Ранее стало известно, что компания Honda из-за низкого спроса намерена прекратить производство модели Civic в кузове купе.

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