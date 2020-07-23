Москва, , 10:43 — REGNUM Цены на два кроссовера японской марки Honda выросли в России на 2% от прежней стоимости. Об этом 23 июля сообщается на сайте «Цена Авто».

В зависимости от комплектации цены на кроссоверы CR-V и Pilot выросли на 44 — 78 тыс. рублей. Так, кроссовер Honda CR-V с полным приводом в начальной комплектации Elegance, которая оснащается мотором на 2 л мощностью 150 л. с., теперь стоит 2 243 900 рублей.

Следующая модификация Lifestyle, в оснащение которой входит более производительный мотор на 2,4 л (186 л. с.), продается теперь по цене 2 529 900 рублей. Максимальная комплектация Prestige стоит 2 825 900 рублей.

Диапазон цен на кроссовер Honda Pilot теперь составляет от 3 252 900 до 3 970 900 рублей. Эта модель продается с безальтернативным бензиновым шестицилиндровым мотором на 3 л мощностью 249 «лошадей».

Напомним, в середине июня в продаже появился рестайлинговый кроссовер Honda BR-V.

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