Москва, , 06:49 — REGNUM «Промсвязьбанк», в котором 100% голосующих акций принадлежат государству, объявил конкурс в электронной форме на работы по внедрению подсистемы сбора и анализа событий информационной безопасности «для значимых объектов критической информационной инфраструктуры». ПАО готов потратить на эти услуги более 397,9 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Известно, что программные продукты необходимо будет поставить в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Хабаровск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ставрополь, Екатеринбург и Волгоград. Предполагается обучение персонала работе с новыми программами. Максимальная цена договора — 397 981 999,88 рубля. Для участие в тендере потребуется обеспечение в размере 10% от цены контракта — 39,79 млн рублей.

Итоги конкурса подведут 28 августа 2020 года.

Напомним, созданный братьями Ананьевыми «Промсвязьбанк» перешёл полностью под контроль государства. Обязанности акционера выполняет Росимущество.