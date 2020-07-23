Бишкек, , 18:47 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса объем грузоперевозок в Киргизии в январе — июне 2020 года уменьшился на 476 тысяч тонн или на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом на брифинге заявил министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

По словам высокопоставленного чиновника, перевозки грузов автомобильным и авиационным транспортом сократились вдвое.

Вместе с тем, как отмечает глава минтранса, грузоперевозки по линии «Кыргыз темир жолу» («Киргизских железных дорог») увеличились за тот же период на 11%.