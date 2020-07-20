Бишкек, , 16:17 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии за январь — июнь 2020 года сложился на уровне 228,3 млрд сомов (211,1 млрд рублей), при этом показатели экономики республики в данный период сложились отрицательные и составили минус 5,3%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

В сравнении с первым полугодием 2019 года показатель валового внутреннего продукта Киргизии снизился сразу на 11,7%.

Спад экономики республики без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского золоторудного месторождения «Кумтор» за последние полгода достиг 6,9%.

Инфляция за январь — июнь текущего года в Киргизии выросла на 3%. А по сравнению с первым полугодием 2019 года увеличилась на 5,8%

При этом официальный курс доллара США по сравнению с показателем конца июня 2019 года увеличился на 9,35% и достиг 75,99 сомов за $1.