Воронеж, , 16:42 — REGNUM 2 млн 144 тыс. тонн зерна получен аграриями Воронежской области по данным на 23 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Обмолочено 35% зерновых и зернобобовых культур, собранных с 552,3 тыс. га.

Сбор урожая

Средняя урожайность составляет 38,8 ц/га — для сравнения, в 2019 году средняя урожайность фиксировалась на уровне 33,8 ц/га.

Обработано 35% (552,3 тыс. га) от всей площади. Ежесуточно аграрии убирают в среднем по 55 тыс. га. Омолочено 47% озимой пшеницы с урожайностью 40,6 ц/га (35,5 — в 2019 году). Убрано 58% гороха, урожайность составляет 24,1 ц/га. Хозяйства заготовили 45% ячменя (35 ц/га). Рекордсменами по урожайности в этом году стали Нижнедевицкий (53,8 ц/га), Хохольский (53,3 ц/га), Рамонский и Новоусманский (по 50,8 ц/га) районы.